Napoli-Juventus, l’ultimo esame di Conte per capire se è da Scudetto

La madre di tutte le partite per il Napoli, per continuare ad inseguire il sogno scudetto: stasera alle 18 al Maradona arriva la Juventus, eterna rivale. Thiago Motta vuole fare uno sgambetto a Conte e recupera Conceicao, out invece Cabal, Milik e Bremer. Conte perde Olivera, spazio dunque a Spinazzola ed ai soliti titolarissimi, con Politano, Lukaku e Neres in attacco.

Una sorta di esame di maturità per gli azzurri dopo l’impresa di Bergamo: McTominay e compagni partono con i favori del pronostico e fra le propria mura vorranno qualcosa di più dell’ottimo 0-0 di Torino. Il dopo Kvaratskhelia non è ancora stato inquadrato, ma è indubbio che per lo spirito dato dall’allenatore a questa squadra, in più giocando oggi nel proprio stadio, i partenopei debbano inseguire solo un risultato: la vittoria. Thiago dalla parte opposta cerca conferme e continuità fino ad ora sconosciute per i bianconeri.

Vediamo di seguito le probabili formazioni di Napoli-Juventus

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio ConteBallottaggi: Spinazzola-Mazzocchi 70-30%

Indisponibili: Buongiorno, Olivera

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta

Ballottaggi: Savona-McKennie 55-45%, Conceiçao-Gonzalez 60-40%, Kolo Muani-Vlahovic 60-40%

Indisponibili: Bremer, Cabal, Milik