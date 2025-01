Terribile incidente e corsa in ospedale: panico sul motomondiale

Brutto colpo a un mese dall’inizio del Mondiale 2025. L’annuncio su Instagram e l’immagine del pilota disteso sul letto

Grave incidente per il promettente pilota. Una daduta terribile dalla moto e trasporto immediato in ospedale. Dopo tre notti di ricovero, è stato trasferito a Barcellona con un volo sanitario per sottoporsi a una operazione chirurgica.

Incidente Roulstone: “Frattura e spostamento della vertebra nel collo”

Poteva finire in tragedia l’incidente di Jacob Roulstone, pilota di Moto 3. “Venerdì scorso sono caduto durante l’allenamento a Jerez e mi ha lasciato una frattura e spostamento della vertebra C3 nel collo”, ha raccontato sul suo profilo Instagram il 19enne australiano che si stava preparando al prossimo Mondiale dopo il debutto più che positivo (15esimo con 66 punti) nel 2024.

L’ottimismo di Roulstone: “È un peccato, ma ora devo pensare a recuperare completamente”

Per fortuna l’incidente non ha avuto conseguenze nefaste per Roulstone, anche se rappresenta un freno importante alle sue ambizioni nel motomondiale. Lui comunque mostra grande ottimismo, guardando già al recupero che gli consentirà, seppur non in breve tempo, di tornare in pista: “È un peccato dover affrontare tutto questo dopo il buon precampionato – le sue parole su Instagram a corredo della foto che lo ritrae sul letto dell’Hospital HM Delfos di Barcellona – però ora devo pensare a recuperare rapidamente e completamente per risalire in moto”.

Brutto colpo per il team Red Bull KTM Tech3

Sempre attraverso Instagram, Roulstone ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto. In particolare Xavi Arenas, amico e collega “per essere stato al mio fianco e avermi aiutato a organizzare tutto, così come lo staff medico coinvolto”.

L’infortunio di Roulstone è una brutta botta per il team Red Bull KTM Tech3, il quale aveva scommesso molto sul talento dell’australiano messosi in luce nel 2024 in sella alla

Cfmoto Aspar Racing. Poi perché la sua uscita di scena si verifica a ridosso del Mondiale di Moto 3, che aprirà ufficialmente i battenti il 28 febbraio-2 marzo col GP in Thailandia.

Moto 3, il calendario completo del Mondiale 2025

Dal GP di Thailandia, che darà il via alla nuova stagione delle moto, a quello del Qatar fino al Gp finale a Valencia del 14-16 novembre. Ecco il calendario completo del motomondiale 2025: