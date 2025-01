Australian Open, gigante Sinner: schianta Zverev in tre set ed è ancora campione

Jannik Sinner l’ha rifatto: il numero uno al mondo del tennis schianta Zverev in tre set e conquista per la seconda volta di fila gli Australian Open con il punteggio di 6-3, 7-6 (secondo set davvero equilibratissimo e giocato punto a punto), 6-3. Maestoso successo per il tennista altoatesino, che si prende il primo Grande Slam della stagione dopo un torneo giocato da cannibale, superando anche le difficoltà più strutturali (come il malore contro Rune). Tre finali Slam, tre vittorie. Prestazione superba, nulla lasciato al caso. E il mirino è già sul prossimo successo.