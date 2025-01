Eriksson, i tifosi si mobilitano: il gesto commuove

Il tecnico svedese è scomparso lo scorso 26 agosto a 76 anni per un tumore al pancreas. “Prendetevi cura della vostra vita”, ha detto nel suo ultimo messaggio

Sono passati cinque mesi esatti dalla morte di Sven-Goran Eriksson. Il finale della sua vita, spentasi a 76 anni e nella sua Sunne lo scorso 26 agosto, ha lasciato davvero un segno indelebile nei cuori dei tifosi delle sue tante squadre allenate in carriera.

In particolare di quelli della Lazio con la quale conquistò il secondo Scudetto della storia, oltre che una Coppa delle Coppe l’anno precedente. Interviste, presenze allo stadio, qui in Italia all’Olimpico e al Ferraris, Eriksson se n’è andato via da gran signore, da uomo vero.

L’ultimo messaggio di Eriksson: “Prendetevi cura della vostra vita e vivetela”

“Penso che siamo tutti spaventati dal giorno in cui moriremo, ma la vita riguarda anche la morte – il suo ultimo messaggio nel documentario ‘Sven’ di ‘Amazon Prime’ – Spero che mi ricorderete come un ragazzo positivo che cercava di fare tutto il possibile. Non dispiacetevi, sorridete. Grazie di tutto, allenatori, giocatori, il pubblico, è stato fantastico. Prendetevi cura di voi stessi e prendetevi cura della vostra vita. E vivetela“.

Eriksson fonte di ispirazione

Eriksson ha chiuso il messaggio con un semplice “Ciao”. Semplice e sereno, come sembra aver vissuto gli ultimi giorni prima di dirci addio a causa di un tumore al pancreas. Di dire addio alla vita e al calcio, che perde uno dei suoi grandi protagonisti negli anni ’90 e 2000. Un allenatore vincente, una fonte di ispirazione per tanti suoi calciatori che poi hanno intrapreso la sua stessa carriera.

Eriksson e il maxi debito da oltre 10 milioni

Eriksson ha guadagnato molto, anzi moltissimo nella sua lunga vita e nella sua lunga carriera da allenatore, terminata nel 2019 da CT delle Filippine. Allo stesso tempo, però, ha sbagliato tanti investimenti (sarebbe stato truffato da un consulente ‘amico’) e speso molto, lasciandosi dietro una montagna di debiti. “Non ho idea di quanti soldi ho, né dove siano”, disse nel 2017.

Si parla addirittura di debiti per oltre 10 milioni di euro, la maggior parte con l’agenzia delle entrate britannica, con i famigliari costretti adesso a vendere Bjorkefors Manor, la lussuosa villa di famiglia a Sunne. E non solo…

All’asta la sua collezione di cimeli

Come riporta ‘Fanpage.it’, in vendita all’asta c’è la sua collezione di cimeli. Dove c’è davvero di tutto, dalle giacche firmate Armani di quando era Commissario tecnico dell’Inghilterra, alle medaglie (vedi in basso) conquistate ai tempi della Lazio.

La collezione di cimeli di Eriksson è davvero incredibile. C’è pure il foglio in cui è rivelata la strategia e la formazione dell’Inghilterra per il match contro l’Ecuador del Mondiale 2006, il secondo e ultimo dello svedese da selezionatore dei ‘Three Lions’.

L’asta parte da un cifra di listino iniziale di 100 corone svedesi, vale a dire poco meno di 9 euro per ognuno dei 98 articoli che saranno inizialmente messi in vendita fino al prossimo 25 marzo. I tifosi delle sue ex squadre si stanno mobilitando, i cimeli fanno gola ma c’è anche da raccogliere la massima cifra possibile per aiutare la famiglia di Sven a estinguere il maxi debito.