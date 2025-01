Inter, a Lecce con qualche novità di formazione: il piano di Inzaghi

L’Inter si prepara alla sfida contro il Lecce: la formazione di Simone Inzaghi vuole dare continuità dopo la vittoria di Praga. Un successo importante che ha visto il Biscione lottare con le unghie e con i denti per capitalizzare il risultato. In chiave formazione è possibile che il tecnico nativo di Piacenza possa adoperare qualche variazione, ovviamente tecnica e non tattica.

La certezza si chiama 3-5-2: Frattesi potrebbe giocare dal 1′, con Zielinski in cabina di regia. In avanti si era pensavo a un possibile turno di riposo per Lautaro. Non sarà così: in campo subito la ThuLa.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.