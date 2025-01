Lecce-Inter, le formazioni ufficiali: ecco la chance per Frattesi, le scelte di Inzaghi e Giampaolo

Il Napoli corre, eccome se corre: l’Inter arriva alla partita contro il Lecce allo stadio Via del Mare sapendo di non poter sbagliare dato il momentaneo -6 in classifica, pur se con due partite in meno rispetto agli azzurri. Simone Inzaghi lo sa e non regala poi molte sorprese nelle scelte per gli undici che scenderanno in campo contro i giallorossi.

La più grossa è senz’altro la presenza da titolare di Davide Frattesi, che prenderà il posto di Nicolò Barella: che occasione per lui dopo i tanti rumors di mercato e le richieste di giocare di più. Asllani in panchina: sarà Zielinski ad agire da play in mediana. Mkhitaryan completa il reparto. Davanti a Sommer poi agiranno Darmian, De Vrij e Bastoni, con Dumfries e Carlos Augusto sulle fasce. Thuram-Lautaro davanti.

Giampaolo punta sul trio Pierotti, Krstovic e Tete Morente in avanti, con Coulibaly, Pierret ed Helgason a centrocampo. In difesa poi ci saranno Guilbert e Dorgu sulle fasce, con Baschirotto e Jean a proteggere la porta difesa da Falcone.

Di seguito le formazioni ufficiali di Lecce-Inter

Da confermare, Lecce (4-3-3) : Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All.: Giampaolo

INTER (3-5-2): Sommer, Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. A disposizione: J. Martínez, Calligaris, Arnautović, Buchanan, Asllani, Barella, Pavard, Bisseck, Dimarco, Taremi.