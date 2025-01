Pazzo Milan a San Siro: risale dall’abisso e rimonta due volte il Parma, 3-2 al 95′

Partita dall’epilogo incredibile a San Siro: il Parma si fa beffare in pieno recupero dal Milan dopo aver respirato in due occasioni il vantaggio a San Siro. Chukwueze al 95′ regala i tre punti ai rossoneri in mischia dopo un finale pazzo. I ducali segnano al 24′ con Cancellieri (sinistro a giro impeccabile), pareggia i conti Pulisic infallibile dal dischetto.

Nella ripresa la formazione di Pecchia passa ancora con Delprato, poi il finale è davvero folle. Il VAR cancella il pareggio a Pavlovic, poi Reijnders (92′) rimette in parità la contesa. Chukwueze (sulla sponda di un superbo Pavlovic quest’oggi) sigla il definitivo vantaggio. Grande rammarico per il Parma, che ha giocato con grande coraggio e determinazione fino al triplice fischio.

Da evidenziare le sostituzioni di Conceicao, che a fine primo tempo ha deciso di togliere Leao e Theo Hernandez. Grande contestazione a San Siro, con attimi di tensione nell’anello rosso (si parla di applausi ironici verso la dirigenza). La Curva ha deciso di non cantare praticamente per l’intero arco dell’incontro. Quel che conta, comunque, per il Milan, sono i tre punti, ottenuti con le unghie e con i denti. Fofana, ammonito, era diffidato, salterà il derby.