Verstappen fuori dalla F1: annuncio choc

A due mesi dall’inizio della stagione di Formula 1, Max Verstappen ha spiazzato tutti con la sua volontà di lasciare la categoria. Tutti i piloti sono indignati e annunciano un sciopero senza precedenti.

Campione mondiale per 4 volte consecutive, Max Verstappen potrebbe raggiungere il record di Michael Schumacher durante la stagione 2025, vincendo per 5 volte consecutive il campionato piloti. Non sarà facile e questo è ovvio, ma a soli due mesi dall’avvio con il Gran Premio d’Australia il pilota olandese potrebbe sorprendere tutti. Verstappen ha mantenuto le attese e ha vinto anche nel 2024, dopo il record nell’annata 2023 dove ha conquistato ben 575 punti e 19 vittorie su 22 gare.

Come in tutti gli sport però, non ci sono solo i punti e le vittorie a contare, bensì anche alcune dinamiche che si allontanano un poco dall’asfalto e dagli pneumatici. Cambieranno molte cose per tutti i partecipanti alle gare automobilistiche targate FIA e la cosa non è stata digerita bene da molti, anzi praticamente da tutti. La Formula 1 in particolare è rimasta attonita dopo aver appreso le novità da parte della FIA, garantendo esiti non proprio benevoli nei confronti della federazione. Il campione della Red Bull ha deciso di agire in maniera ancor più esemplare, senza riuscire a tenere a freno la rabbia.

Nuove norme FIA, Verstappen si ritira dalla F1

Il nuovo codice di condotta introdotto dalla FIA ha scatenato un putiferio che, a ben vedere, può sembrare esagerato. La federazione ha stabilito nuove linee guida per ciò che concerne l’utilizzo di un linguaggio inappropriato, offensivo o lesivo, ma quel che ha fatto andare i piloti su tutte le furie sono le sanzioni ad esso associate. I piloti dovranno prestare particolare attenzione a gesti troppo impulsivi o poco rispettosi nei confronti di altri partecipanti o di funzionari FIA, poiché rischierebbero persino di vedere i punti in classifica decurtati in caso di violazioni ripetute.

Per le scorrettezze legate alla cattiva condotta, la FIA ha stabilito sanzioni monetario partendo da €10.000 per una prima violazione, €40.000 per i piloti di F1. Una seconda violazione porterebbe a un’ammenda di €20.000 (€80.000 in F1) e una sospensione sospesa di 30 giorni, mentre una terza violazione può sancire un esborso di €30.000 (€120.000 in F1), un mese di sospensione e una penalizzazione in classifica. Stando a quanto riportato dal giornalista Erik Van Haren, i piloti avrebbero deciso di rispondere a monosillabi nelle prossime conferenze stampa, in segno di protesta; Verstappen invece starebbe seriamente pensando di ritirarsi in anticipo dalla Formula 1.