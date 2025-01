Zanardi, spunta il video: messaggio toccante

Alex Zanardi resta un protagonista nel mondo dello sport italiano e mondiale: unta un video sul campione dell’handbike che fa commuovere

Un campione di cui è impossibile non innamorarsi. Alex Zanardi è sicuramente un esempio e non potrebbe essere altrimenti considerato quello che ha fatto nella sua vita. “Non è grave cadere, ma non rialzarsi” il motto dell’ex pilota di Formula 1, nonché oro paralimpico. Tante le cadute nella sua vita, ma Zanardi è sempre riuscito a rialzarsi, a riprendere in mano la vita, a dimostrare che tutto è possibile.

A cinque anni ormai dal grave incidente in handbike, delle sue condizioni di salute non si sa molto. Come accade per un altro campione a cui la vita ha messo davanti una sfida impegnativa, Michael Schumacher, anche intorno a Zanardi si è alzata una cortina di ferro per proteggere la sua privacy. Di pubblico restano però le sue imprese e le sue parole, i ricordi di quel che è stato e di ciò che ha insegnato.

Così sui social è spuntato un video che non poteva non commuovere. Su X, infatti, è stata pubblicata una vecchia intervista risalente al 2013 quando proprio Zanardi consegnò ad Indianapolis al pilota Tony Kanaan la medaglia d’oro delle Paralimpiadi. Un amuleto portafortuna visto che poi Kanaan riuscì a vincere la gara.

Zanardi, il messaggio emoziona: “L’unico che può farcela”

Tra i commenti al tweet c’è anche chi chiede aggiornamenti sulle condizioni di salute di Zanardi e la risposta è sicuramente strappalacrime. L’utente che ha pubblicato il tweet (Champweb), ha risposto con una frase da brividi: “Nessuna pubblica (riferito alle novità sulle condizioni del campione italiano, ndr). Se c’è un essere umano che può farcela, è Alex“.

Una testimonianza di quanto Zanardi sia considerato una sorta di eroe per gli appassionati che hanno seguito le sue gesta. Un supereroe moderno che ha conquistato con la sua voglia di non arrendersi mai tutti i tifosi. Tra questi anche lo stesso Kanaan che dopo aver vinto nel 2013 la 500 miglia di Indianapolis, volle dedicare il successo proprio a Zanardi con parole molto toccanti: “Avevo un debito morale con il grande Alex Zanardi, presente alla gara, per avermi regalato un amuleto per buon augurio. Come vedete, mi ha fatto vincere. Alex è un amico ed un grande campione“.

Un campione nello sport e nella vita, un esempio di come rialzarsi è più importante di cadere. Lui l’ha fatto sempre e, siamo sicuri, ci riuscirà anche questa volta.