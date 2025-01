Genoa-Monza 2-0, vola il Grifone: crolla ancora la banda Bocchetti

Vince ancora il Genoa nel secondo posticipo del Lunedì della 22^ giornata di Serie A. A decidere la gara le reti di De Winter e Vasquez nel secondo tempo. Nella prima frazione Pinamonti ha sbagliato un rigore, parato da Turati.

Genoa-Monza, le ufficiali

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Kassa, Masini, Frendrup; Thorsby, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

MONZA (4-4-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Carboni, Kyriakopoulos; Pereira, Urbanski, Akpa Akpro, Ciurria; Maldini, Caprari. All. Bocchetti.

Pinamonti sbaglia dal dischetto

Sedici minuti e subito una chance per il Monza con Kyriakopoulos. Che occasione per il Monza!!! Ottima azione dei brianzoli con Maldini che ha servito Caprari in area il quale a sua volta allarga per il greco. Kyriakopoulos con il sinistro prova ad incrociare ma il pallone, deviato, termina di poco a lato. Al 29′ chance Genoa. Angolo battuto da Miretti su cui prova ad arrivare Vasquez che viene atterrato in area da Kyriakopoulos che viene anche ammonito. Rigore per il Genoa!! Turati para il rigore di Pinamonti!!! L’ex Inter prova a colpire forte ma il suo tiro è poco angolato ed è bravo Turati a parare. Al 37′ a provarci è Miretti. Grande occasione per Miretti che sfrutta una prateria lasciata libera da D’Ambrosio. L’ex Juventus arriva in area e calcia ma è decisivo Izzo a deviare in corner.

Decisiva la difesa, vince 2-0 il Genoa

Ancora Miretti in avvio di ripresa sfiora l’1-0. Subito occasione per i liguri con l’ex Juventus che di testa colpisce il legno lungo della porta difesa da Turati. Turati decisivo poi al 57′. Ancora decisivo Turati che salva prima su Thorsby e poi sulla ribattuta di Cornet. Il norvegese, su assist di Pinamonti, aveva preso il tempo a Carboni lanciandosi verso la porta brianzola. Passano 5 minuti e il Grifone punisce con De Winter. Martin batte la punizione sul secondo palo e De Winter, lasciato solo da Carboni, mette di testa il pallone alle spalle di Turati. A 5 dal termine è poi Vasquez a fare 2-0. Dopo un corner messo fuori da Pedro Pereira Ekuban recupera il pallone e cambia gioco. Cornet mette al centro e Vasquez batte di testa Turati. Male in marcatura Lekovic. Finisce 2-0, 3 punti fondamentali per il Grifone nella lotta salvezza. Il Monza resta ultimo.