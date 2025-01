Genoa-Monza, le probabili formazioni

Ultimo match della 22a giornata di Serie A con il Genoa di Patrick Vieira che riceve a Marassi il Monza di Bocchetti: Grifone in totale emergenza dopo il forfait di Bani, con il tecnico francese che dovrebbe affidarsi ad una formazione inedita con Pinamonti che guiderà l’attacco rossoblù supportato da Miretti e Zanoli. Nei brianzoli vige l’incertezza dopo la cessione di Djuric al Parma e senza una punta di ruolo: Caprari con Maldini per un attacco meno pesante del solito. Presenti Pedro Pereira e Ciurria, con Akpa Akpro in mediana e con la squadra lombarda desiderosa di lasciarsi alle spalle un momento complicato.

Le probabili formazioni di Genoa-Monza

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Frendrup, Badelj; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

MONZA (4-4-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Carboni, Kyriakopoulos; Pereira, Akpa Akpro, Bianco, Ciurria; Caprari; Maldini. All. Bocchetti.