Hamilton, la frase è virale: l’hanno sentita tutti

Il pilota inglese fa impazzire i tifosi della Ferrari nel primo team radio mentre effettuava i test a Fiorano sulla SF-23

Hamilton e la frase al box Ferrari che è diventata subito virale. La scorsa settimana è stata quella del suo storico approvo a Casa Maranello da pilota della Rossa, con l’inglese letteralmente travolto dall’entusiasmo dei tifosi anche nel giorno dei primi testi a Fiorano sulla SF-23.

Forse nemmeno Hamilton si aspettava un’accoglienza così dai fan ferraristi, che ha salutato da vicino dopo i 30 giri effettuati per provare le partenze e prendere confidenza con le procedure della macchina. Dopo il debutto ufficiale, l’ex Mercedes non ha nascosto l’emozione:

“Guidare per la prima volta la Ferrari è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Quando ho messo in moto la vettura e sono uscito dal garage, avevo il mio sorriso più grande stampato sul volto. C’è molto lavoro da fare, ma non vedo l’ora di iniziare”

Hamilton nel primo team radio: “È stato fantastico”

Mentre effettuava i primi test a Fiorano c’è stato, ovviamente, il sette volte campione del mondo ha avuto pure il primo confronto col team radio. Sui suoi profili social, la Ferrari ha diffuso l’audio della brevissima chiacchierata tra Hamilton e il nuovo ingegnere di pista, Riccardo Adami.

Adami si rivolge al britannico con una frase semplice quanto diretta: “Radio check, Lewis”. Il neo quarantenne risponde palesando lo stesso entusiasmo dei tifosi della Rossa – “Wow. Eheheh. Eh… Wow. È stato fantastico” – e le sue parole diventano subito virali.

Con quell'”È stato fantastico” ha gasato non poco gli stessi fan del cavallino, che non vedono l’ora di vederlo all’opera nel primo GP del Mondiale 2025, quello di Melbourne in programma il 14-16 marzo.

Ferrari, ecco l’erede di Hamilton

Hamilton deve ancora correre il primo Gran premio sulla Ferrari, eppure già si parla del suo possibile erede. Il nome (ri)emerso nelle ultime ore è quello di Ollie Bearman, pilota della Haas nemmeno ventenne cresciuto nell’Academy della Rossa. Inglese anche lui, ha i tratti del predestinato.

Nel 2024 è stato il terzo reserve driver di Casa Maranello, debuttando nel GP d’Arabia Saudita in sostituzione di Carlos Sainz. Chiuse quella gara al settimo posto e con la nomina di Driver of the Day.

Bearman il predestinato: è già nella storia della Ferrari

A 18 anni, 10 mesi e un giorno è così diventato il più giovane pilota della storia della Ferrari in Formula 1, superando il precedente record che risaliva al 1961 e apparteneva a Ricardo Rodríguez de la Vega risalente al 1961.