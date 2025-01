Venezia-Verona 1-1, Tchatchoua risponde a Zerbin

Termina 1-1 il primo posticipo del lunedì della 22^ giornata di Serie A tra Venezia e Verona. Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con il neo-acquisto Zerbin. Nel finale il pari scaligero è poi firmato da Jackson Tchatchoua.

Venezia-Verona, le ufficiali

VENEZIA (3-5-1-1): Stankovic; Candè, Idzes, Haps; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Bradaric; Suslov; Sarr, Tengstedt. All. Zanetti.

La partita

12 minuti subito Verona pericoloso. Serdar esegue un’azione personale, liberandosi in area di rigore e calciando sul primo palo. Tuttavia, Stankovic è attento, copre bene e respinge il tiro con i piedi! Gara che si stappa al 29′. In gol Zerbin. L’ex giocatore del Napoli serve Pohjanpalo al limite dell’area, il quale tenta un tiro al volo ma viene bloccato dalla difesa dell’Hellas. Il pallone rimane in area e Zerbin è il primo a intervenire, colpendo con il sinistro e superando Montipò. Pari Verona al 77′ con Tchatchoua. Mosquera, scappando sulla destra e superando Candé, riesce a prendere il fondo e serve all’indietro Sarr. La conclusione al volo di Sarr si trasforma in un perfetto assist per Tchatchoua, che non sbaglia e segna il gol del pareggio. Un’azione ben orchestrata e conclusa magistralmente! Venezia che sfiora il nuovo vantaggio al 85′. Nicolussi Caviglia lancia un pallone in area per Zampano, che serve splendidamente Busio. La sua conclusione al volo verso il secondo palo viene però deviata in angolo da Montipò. Match che termina 1-1.