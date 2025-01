Champions League: Inter ad un passo dagli ottavi, Atalanta in cerca dell’impresa a Barcellona

Tutto pronto per gli ultimi 90 minuti di gioco della fase a girone unico della Champions League. Mercoledì sera si giocheranno le sfide valide per l’ottava ed ultima giornata: scopriamo le avversarie delle squadre italiane.

L’Inter di Inzaghi è ad un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale. I nerazzurri, infatti, sono quarti con 16 punti e basterebbe loro un pareggio contro il Monaco nel prossimo impegno per garantirsi l’obiettivo. I monegaschi sono, invece, decimi con 13 punti e hanno ancora poche flebili chance di finire tra le prime otto in classifica. Segnaliamo la quota dell’Over 2,5 finale: parliamo di 1,60 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,58 e su Unibet 1,62. Interessante ipotizzare che la Beneamata possa chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco: il segno “1” all’intervallo pagherebbe su Planetwin365 2,10 volte la posta; come su Unibet, mentre su Betclic si parla di 2 volte la posta.

Trasferta impegnativa per l’Atalanta di Gasperini, la quale si recherà in Catalogna per sfidare il Barcellona di Flick. La Dea è settima con 14 punti, mentre i blaugrana sono già certi del passaggio diretto agli ottavi di finale, grazie ai 18 punti raccolti. Stiamo parlando di due degli attacchi più prolifici del torneo, finora, e ciò indurrebbe a pensare che la gara possa essere molto vivace. Molto allettante la quota della giocata “GG Special”, immaginando che entrambe possano andare a segno già durante il primo tempo: parliamo di 2,85 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 2,69 e su Unibet 2,95. Un successo esterno dei bergamaschi sarebbe abbastanza clamoroso: il segno “2”, infatti, è bancato 4,15 su Planetwin365; su WilliamHill 4 e su Betclic 4,10.

Giocherà in trasferta anche il Milan, impegnato contro la Dinamo Zagabria. I rossoneri sono sesti con 15 punti, mentre i croati sono 26esimi con 8 punti e con flebili speranze di arrivare in zona Playoff. Segnaliamo al giocata “Parziale-finale 2/2”, su Planetwin365 bancata a 2,20; come su Unibet, mentre su Betclic parliamo di 1,88 volte la posta. Azzardata ma molto remunerativa la quota della giocata Over 2,5 Ospite, su Planetwin365 a 2,25; su Betclic 2,11 e su Unibet 2,33.

La matematica non è un’opinione e per questo motivo possiamo dire che le speranze della Juventus di raggiungere l’accesso diretto agli ottavi di finale sono molto basse. In questo momento, i ragazzi di Thiago Motta sono 17esimi con 12 punti: nel prossimo turno sfideranno il Benfica, 21esimo con 10 punti. Segnaliamo la quota dell’Under 2,5, giocata che pagherebbe 1,75 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,68 e su Unibet 1,70. Un risultato esatto allettante è sicuramente l’1-0 in favore della Juventus: la quota è di 7,50 su Planetwin365; su Unibet 7 e su Betclic 6,25.

Fuori dai giochi il Bologna di Italiano, mercoledì sera impegnato in trasferta con lo Sporting. I felsinei hanno raccolto solo 5 punti, mentre i portoghesi, con 10 punti, sono ancora in corsa per raggiungere i Playoff. Segnaliamo la giocata “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 bancata 2,05; come su WilliamHill, mentre su Betclic la quota è di 1,77.