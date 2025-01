Dorgu, eccoti la Premier League: è fatta con il Manchester United, che cifre

E’ fatta per il trasferimento di Patrick Dorgu al Manchester United: cifra che considerando anche i bonus si avvicina a poco meno di 40 milioni di euro e che va ad arricchire le casse del Lecce. Altro giocatore che dunque i giallorossi riescono a individuare e valorizzare fino a lanciare nel calcio ad alto livello, per una società che, con Pantaleo Corvino alla guida delle operazioni, ha dimostrato in questi anni di saperci fare con le plusvalenze ed il lavoro sui giovani.

Le parole del Presidente Sticchi Damiani: “Stiamo cercando di resistere”

Proprio domenica, dopo alcuni incontri avvenuti con gli emissari del Manchester United, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, aveva detto sui giocatori in uscita, con particolare riferimento allo stesso esterno danese: “Su eventuali uscite abbiamo già detto che la società sta facendo una sua resistenza, che credo sia logico: abbiamo interesse a trattenere il più possibile i giocatori oggetto di interesse, abbiamo un girone di ritorno complicato da affrontare. Poi ovviamente c’è il buonsenso, ma abbiamo fiducia di poterli trattenere”. Resistenza finita dunque: a queste cifre in Italia è difficile dire di no. Percorso completato per il classe 2004 dunque: dalla Primavera del Lecce, con la quale si è laureato Campione d’Italia, è arrivato fino ad una squadra di primissima fascia ed ora potrà coronare un sogno come quello di giocare all’Old Trafford.