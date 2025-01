ESCLUSIVA SI Confermato il gradimento dell’Inter per Ricci: è derby con il Milan

Come riporta Gianluigi Longari è confermato il totale gradimento dell’Inter nei confronti di Samuele Ricci come anticipato a novembre. Da battere la concorrenza, tra gli altri club, del Milan. I rossoneri da tempo sono in contatto con il Torino per prendere vantaggio sulla concorrenza.

24 presenze, 1 gol e due assist per il regista in granata in questa prima parte di stagione, sul quale Luciano Spalletti ha dimostrato di credere anche per la Nazionale data la crescita confermata anche con Paolo Vanoli come tecnico.