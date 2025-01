Milan, Conceicao: “Penso alla Dinamo, non al derby. Concerto? Ho parlato con i 4 giocatori, ci sono regole”

Il tecnico del Milan, Sergio Conceiçao, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida che i rossoneri affronteranno contro la Dinamo Zagabria, nell’ultimo impegno di Champions League. Al Diavolo serve un ultimo sforzo per centrare la qualificazione fra le prime 8 della classe: “Cerchiamo di fare una partita positiva e vincere”, le sue parole. Poi il portoghese ha parlato dell’episodio che ha scosso l’ambiente in questi giorni – “Se ha dato una scossa? Non abbiamo bisogno di cose che non sono interessanti per dare la scossa, che arriva invece con il lavoro, la motivazione di giocare nella miglior competizione al mondo per club. Noi ora vogliamo concludere nel miglior modo la prima fase. La motivazione la troviamo ogni giorno che andiamo a Milanello. Abbiamo questa responsabilità di difendere un club come il Milan, è la cosa più importante”.

Poi ancora sui 4 giocatori che hanno fatto discutere per la partecipazione ad un concerto prima di una partita: “Queste cose fanno parlare la gente, le persone. Io sono portoghese, ho una cultura diversa ma il linguaggio del calcio è universale: c’è l’allenamento da due ore al giorno e poi c’è la vita normale, da affrontare con professionalità. Non è una chiamata all’attenzione per nessuno, non è finito il mondo per un concerto. Ho parlato con i quattro giocatori, io ho le mie regole e ce le ha anche il club. Non importa per domani, la cosa più importante per domani è pensare alla Dinamo e a cosa possiamo fare per vincere”.

Su un eventuale turno di riposo a Morata o altri in vista del derby, il tecnico controbatte: “Capisco la domanda. Ma penso partita per partita, non faccio calcoli due partite alla volta. Non va bene. Non ho cominciato ieri, quando facciamo così i risultati non sono buoni. Dobbiamo focalizzarci su domani che sarà importante e difficile per raggiungere il secondo obiettivo. Il primo era vincere la Supercoppa e l’abbiamo fatto bene, il secondo obiettivo è arrivare tra le prime otto in Champions League. Siamo concentrati su questa partita, al derby ci penseremo giovedì già in aero tornando a casa”.

Sulla possibilità di vincere la Champions League: “Mancano tante partite, l’obiettivo è di arrivare tra le prime quattro in campionato. Nella domanda precedente l’ho detto: non possiamo pensare al derby, figurati alla Champions League. Guardando in avanti non vediamo le scale che ci sono davanti e rischiamo di inciampare”.

Conceicao poi parla dei miglioramenti che si aspetta dalla sua squadra, spiegando che “a tratti facciamo bene, altre volte non tanto”, e che “è meglio fare una partita tranquilla che rimontarla” e che è al lavoro su ogni dettaglio per riuscire in questo obiettivo. Poi sul gruppo: “Vedo un gruppo umanamente molto buono, sono bravi uomini che capiscono che c’è il mio pensiero sul calcio e sulla nostra vita sportiva. Sanno come funzionano le cose nel gruppo e sono molto rispettosi, così come lo sono io. L’allenatore deve vedere che gruppo ha davanti, loro sono un bel gruppo. Sono arrivato e ho cambiato un bel po’ di cose e loro l’hanno accettato. Non sembra che abbiamo cambiato modo di giocare ma ci sono diverse cose che vogliamo cambiare. Sono contento di questo gruppo”.