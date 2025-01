Omaggio da brividi, Sinner: il particolare commuove

Dopo la vittoria contro Zverev del suo secondo Australian Open, Sinner ha omaggiato così la leggenda: cos’è successo

Jannik Sinner è di nuovo il re d’Australia. Dopo aver vinto l’edizione 2024 degli Australian Open contro Daniil Medvedev, l’altoatesino ha fatto doppietta sconfiggendo Alexander Zverev col punteggio di 6-3 7-6(4) 6-3 senza mai concedere una palla break.

Un risultato incredibile che fa capire la grandezza clamorosa dello sportivo. Ma Sinner si è messo in luce anche per il suo comportamento extra tennis: c’è stato un particolare che non tutti hanno notato che ha esibito dopo aver conquistato il suo terzo Slam.

Gesto meraviglioso di Sinner: cos’è successo

Jannik infatti ha esibito le Nike Air Force 1 Low Retro QS Bryant, un paio di scarpe dello sponsor tecnico in memoria proprio di Kobe Bryant, ex fuoriclasse nel mondo del basket scomparso proprio il 26 gennaio 2020, stesso giorno della vittoria contro Zverev.

Infatti 5 anni fa ci lasciarono Kobe, la figlia Gianna e altre 7 persone in seguito ad uno schianto in elicottero, una tragedia che ha scosso tutto il mondo. Nel suo piccolo, Sinner ha voluto omaggiare così la leggenda del basket, un gesto che non è passato inosservato.