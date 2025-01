Pavlovic si è preso la fiducia di Conceicao. E sembrava sul piede di partenza…

Sembrava sul piede di partenza Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, che alla fine ha deciso di restare in rossonero e si sta davvero ben comportando nella difesa rossonera. Contro il Parma non solo il gol, ma anche l’assist per il 3-2 firmato in extremis da Chukwueze. Adesso si è preso la retroguardia e la fiducia di Conceicao.

Eppure sembrava in partenza verso lidi turchi. Ma adesso è diventato un tassello fondamentale.

Cosa ne pensi di questo momento?

“È stato un match difficile, ma siamo felici dei tre punti. Mi è piaciuta la mentalità che abbiamo mostrato sull’1-2. Sono state settimane difficili per me senza giocare, ma quando sono in campo combatto ogni minuto”.

Rimani al Milan?

“Non ho giocato per 10 partite e ci sono state tante voci sui media. Ma sono qui e voglio restare qui”.