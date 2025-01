Pedullà: “In giornata Pablo Marí a Firenze”

Ci siamo per il trasferimento di Pablo Marí dal Monza alla Fiorentina: come riportato da Alfredo Pedullà tramite il suo profilo X, il difensore oggi sarà a Firenze.

Continua sul suo sito Pedullà: “Pablo Marí aveva detto sì alla Fiorentina il 31 dicembre, come vi abbiamo anticipato. Una scelta fatta e senza alcun tipo di dubbio. Il difensore ha dovuto aspettare che il Monza lo liberasse, che prendesse il sostituto (Palacios in prestito dall’Inter) prima di rendere operativa la decisione. Adesso Pablo Marì è atteso in giornata a Firenze, dopo le visite firmerà un contratto fino al 30 giugno 2026″.

Marí-Fiorentina, il primo X di Pedullà risalente al 31 dicembre

La Fiorentina sta perfezionando l’operazione Martinez Quarta con il River Plate dopo la fase di stallo dello scorso weekend. Ma nel frattempo sta lavorando per il sostituto, la novità consiste nel fatto che il club viola ha raggiunto un accordo con Pablo Marí, classe 1993, che ha il contratto in scadenza con il Monza. Adesso si aspetta il ritorno di Galliani dalle vacanze per perfezionare l’operazione. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di due club con forza su Kayode, entrambi della Premier: il Brentford ha fatto un ulteriore scatto nei riguardi del Brighton. Per sostituirlo confermato il gradimento nei riguardi di Coulibaly del Parma.