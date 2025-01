Sinner, annuncio drammatico: è l’ultima volta

Jannik Sinner trionfa per il secondo anno consecutivo agli Australian Open, ma la frase a fine partita sorprende tutti.

Jannik Sinner è ancora una volta campione. Il tennista altoatesino è riuscito nell’impresa di bissare il successo agli Australian Open della passata stagione con un gran percorso, confermandosi così ancora al primo posto del ranking ATP. È stata una finale tirata, combattuta nei primi due set, mentre un po’ meno nel terzo. Sinner si è sbarazzato di Alexander Zverev con un secco 6-3, 7-6, 6-3, mettendo così in bacheca il suo terzo Grande Slam in carriera.

La finale ha poi regalato anche un momento di grande commozione e sportività. Zverev ha dato tutto ciò che aveva da dare, ma non è bastato. Il tedesco ha visto così sfumare la possibilità di portare a casa uno Slam per la terza volta consecutiva in finale, ed al termine della gara si è lasciato andare ad un pianto misto di delusione e frustrazione. Assistendo la scena, Sinner è corso a rincuorarlo, abbracciandolo e scrivendo una bellissima pagina che resterà impressa nella storia degli Australian Open. “Questa è una giornata complicata per te, la tua famiglia e il tuo team. Continua a credere in te stesso”, ha aggiunto poi durante la cerimonia di premiazione.

Sinner, annuncio shock dopo la vittoria degli Australian Open

Il discorso al termine della partita ha però regalato anche un altro momento molto particolare, con un annuncio a sorpresa da parte di Jannik Sinner che ha decisamente stupito il pubblico presente e non solo. Nel giro di ringraziamenti dopo la vittoria dell’Australian Open, il numero 1 al mondo non poteva che dedicare un passaggio importante al suo allenatore, Darren Cahill, il quale sembra abbia già deciso di smettere al termine di questa stagione sportiva.

Da qui è arrivato l’appello di Sinner, che senza mai perdere la sobrietà e la compostezza che lo contraddistingue ha detto: “Darren proverò a convincerti. Forse questo è il tuo ultimo Australian Open da allenatore e sono felice di condividere il trofeo con te. Tutto è iniziato quando ho scelto Simone e voi due, sono contento di avervi al mio fianco”. L’ex tennista australiano si è visibilmente commosso dopo le parole dell’altoatesino.

La decisione sembra ormai presa, ma fino alla conclusione della stagione c’è ancora tempo. Chissà che questo annuncio pubblico da parte di Sinner non possa aiutare Cahill a tornare sui suoi passi e restare ancora un altro po’ al fianco del numero 1 del tabellone.