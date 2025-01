Lione, esonerato Sage

“L’Olympique Lyonnais è costretta a esonerare dall’attività il suo allenatore, Pierre Sage, così come i membri dello staff, Jamal Alioui, Rui Lemos, Denis Valor e Rémy Vercoutre, in attesa di una decisione che arriverà nei prossimi giorni. Questa scelta sportiva, che si inserisce nel contesto attuale della stagione 2024-2025, non mette in discussione l’enorme lavoro svolto all’inizio del 2024 e per il quale l’Olympique Lyonnais sarà sempre grato a Pierre Sage e alla sua squadra”.