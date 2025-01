Addio alla storia dello sport italiano: Roma piange l’inimitabile campione

Il Presidente della Federazione: “Piangiamo la scomparsa di una persona speciale che ha lasciato un’impronta indelebile”

Il mondo dello sport, in particolare quello romano, piange la scomparsa di una delle figure più importanti del volley italiano.

Il volley dice addio Simonetta Avalle

A 74 anni ci ha lasciati Simonetta Avalle, storica allenatrice romana di pallavolo tra le più apprezzate anche a livello internazionale. La sua lunga carriera l’ha vissuta soprattutto nella Capitale, dove ha conquistato la promozione in massima serie e poi la Coppa Cev.

Successivamente la Avalle ha allenato a Reggio Calabria, Napoli, Firenze, Vicenza e Arzano. In ogni piazza, in ogni spogliatoio ha lasciato un segno indelebile.

Tutti la ricordano anche per la sensibilità verso le giocatrici più giovani. Una sensibilità innata che è accresciuta nel corso della sua esperienza alla guida della selezione regionale femminile del Lazio.

Preziosa per lo sviluppo del movimento dal basso

Non solo allenatrice, Simonetta Avalle è stata una educatrice e una insegnante. Più di tante altre figure, la sua è stato preziosa se non fondamentale per lo sviluppo del movimento dal basso.

Inoltre, come sottolinea la nota ufficiale della Federvolley, “A livello federale ha ricoperto l’incarico di consigliere nazionale (quota tecnici) nel quadriennio 2008-2012″. Insieme al fratello Giovanni “è stata anche una grandissima tifosa delle nazionali azzurre, spesso in giro per il mondo la si poteva vedere sugli spalti a tifare Italia”.

Un arresto cardiaco ci ha portato via Simonetta Avalle: “Una persona speciale”

Negli ultimi mesi la vitalità della Avalle era stata fermata da una brutta malattia, nonostante ciò era sempre disponibile verso chi avesse bisogno anche solo di un consiglio. La notte del 27 gennaio, purtroppo, un infarto ce l’ha portata via.

“Piangiamo la scomparsa di una grande allenatrice, ma soprattutto di una persona speciale – ha detto il presidente della FIPAV Giuseppe Manfredi – Simonetta ha incarnato alla perfezione i valori del nostro sport, dedicandosi con impegno e passione sia al volley di vertice, sia all’attività giovanile. Ha lasciato un’impronta indelebile, per questo va a lei un enorme grazie”.

“Ciao Simonetta”, inizia così invece il post X del profilo ufficiale della Lega Volley Femminile. Che piange anch’essa la scomparsa della Avalle, “simbolo del volley femminile italiano e prima storica allenatrice. Il Presidente Mauro Fabris, le consorziate e lo staff della Lega Pallavolo Serie A Femminile si stringono attorno al fratello Gianni e a tutta la famiglia in questo momento di tristezza e dolore, porgendo le più sentite condoglianze”.

Stamattina i funerali

Il funerale di Simonetta Avalle si è svolto a Roma questa mattina alle ore 12.00, presso la chiesa Parrocchiale di San Vincenzo de’ Paoli in via Tor Sapienza 52.