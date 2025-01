Champions League, Dinamo Zagabria-Milan: le formazioni ufficiali

Il Milan si gioca l’opportunità di accedere direttamente agli ottavi di finale della Champions League nell’ottava ed ultima giornata della League Phase contro la Dinamo Zagabria. I rossoneri saranno impegnati contro la formazione croata allo Stadio Maksimisr della capitale della Croazia. Gli uomini Sergio Conceição al momento hanno 15 punti e sono in 6^ posizione e potrebbe bastare anche solamente un pareggio per arrivare nelle prime otto. Ma una vittoria darà la certezza alla formazione rossonera. Mentre i croati allenati da Fabio Cannavaro hanno bisogno dei tre punti per sperare ancora di accedere nelle prime 24.

Le formazioni ufficiali di Dinamo Zagabria e Milan

DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1): Nevistic; Torrente, Theophile-Catherine, Mmaee, Pierre-Gabriel; Misic, Ademi; Stojkovic, Baturina, Pjaca; Kulenovic. All. Cannavaro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leão; Morata. All. Conceição.