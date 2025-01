Champions League, le possibili avversarie dell’Inter agli ottavi

Vittoria importante per l’Inter di Simone Inzaghi che chiude al meglio il maxi girone di Champions League con un rotondo 3-0, con i nerazzurri trascinati da un super Lautaro Martinez, autore di una tripletta. I meneghini volano direttamente agli ottavi di finale, senza passare per i play-off. In attesa del sorteggio che si terrà venerdì alle ore 12 a Nyon, ecco le possibili avversarie dei nerazzurri: grande possibilità di pescare un’italiana.

INTER: Una tra Feyenoord e Juve o una tra Psv e Milan.