Champions League, pari per Bologna e Atalanta: i nerazzurri fuori dalle prime 8

L’Atalanta non riesce a vincere contro il Barcellona e resta fuori dalle prime otto di Champions League. 2-2 finale con i gol tutti nel secondo tempo: Yamal e Araujo per i blaugrana, Ederson e Pasalic per i nerazzurri che concludono il maxi girone al nono posto in classifica.

Il Bologna esce a testa alta dalla Champions League con un pareggio in Portogallo contro lo Sporting Lisbona. La squadra di Vincenzo Italiano saluta la competizione con un 1-1 al “José Alvalade”. Alla rete di Pobega nel primo tempo ha risposto nella ripresa Harder.