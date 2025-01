Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha diramato l’elenco dei convocati in vista della sfida di questa sera contro il Benfica, gara importante per il posizionamento finale dei bianconeri in Champions League.

Questo l’elenco completo:

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio

Difensori: Gatti, Kalulu, Savona, Rouhi

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz

Attaccanti: Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Adzic, Weah, Mbangula