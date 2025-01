Roma, Hummels: “Domani come una finale. L’Eintracht è forte”

Mats Hummels, difensore della Roma, è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della partita contro l’Eintracht Francoforte, in programma domani alle 21:00.

Ti aspettavi un Eintracht così forte?

“Li conosco molto bene, è una squadra che gioca molto bene. Alcuni di loro sono anche miei amici. Le posizioni sia in campionato che in Europa sono più alte del previsto ma non è una sorpresa, è una squadra molto forte”.

Hai sentito Gotze? Gli hai ricordato di aver segnato cinque gol all’Eintracht?

“Questa dei cinque gol non la ricordavo neanche io. Dall’altra parte ci sono molti amici, sono persone che sento spesso ma della partita non ne abbiamo parlato. Sono felice di scendere in campo domani e di ritrovare molti amici, è un piacere poter unire amicizia e sport”.

Domani sarà la partita più importante che ti trovi a giocare con la Roma?

“Sì, potemmo dire che è una sorta di finale, potrebbe essere l’ultima in Europa. Sicuramente è una partita importante, che giocheremo all’Olimpico, poi dipende anche dalle altre squadre, ma sarà una partita importante. Giocheremo in casa, speriamo che questo possa aiutare.”

Cosa manca alla squadra per fare il salto di qualità?

“Stiamo facendo continui passi avanti, si tratta di un processo che ha una certa continuità. Ci sono stati parecchi arrivi in estate e questo ha influito. Con l’arrivo del mister abbiamo impostato un chiaro percorso volto a migliorare”.