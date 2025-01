Zalewski, tre opzioni: rinnovo con la Roma, l’Inter o il Marsiglia

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, si è fatta piuttosto ingarbugliata e aperta a tanti scenari la situazione di Nicola Zalewski. L’esterno italo-polacco di proprietà della Roma, come noto, ha un contratto in scadenza a giugno. Già in estate il giocatore aveva espresso la volontà di non rinnovare coi giallorossi e cambiare aria. Ma le trattative per il suo addio si sono arenate e l’esterno ha fatto sei mesi ancora a Roma, prima fuori rosa, poi ai margini come ultima alternativa nel ruolo di esterno.

La situazione dei rapporti con la Roma è parzialmente rientrata, tanto che la società giallorossa avrebbe proposto a Zalewski nelle scorse ore una nuova offerta per rinnovare il contratto. L’offerta è ancora valida ed in standby in attesa di capire quelle che sono le volontà del calciatore. Sul piatto, oltre alla proposta dei capitolini, l’italo-polacco ha a disposizione anche due altre possibilità: una molto concreta, che è quella dell’Olympique Marsiglia e l’altra quella dell’Inter, al momento ipotetica seppur concreta.

I francesi hanno fatto un’offerta che potenzialmente potrebbe accontentare tutti, ma non Zalewski. L’esterno sa di essere nella lista dell’Inter che cerca un esterno sinistro in caso di addio, sempre più sicuro di Buchanan. Tuttavia, i nerazzurri propongono un semplice prestito secco e gratuito, che non soddisferebbe la Roma. Uno stallo, praticamente alla messicana, che potrebbe anche non risolversi. Anche perché l’Inter, destinazione preferita di Zalewski, in lista non ha solo il calciatore nato a Tivoli, ma anche Cristiano Biraghi, in uscita alla Fiorentina e appetito però anche dal Napoli.