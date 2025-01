Barcellona, Araujo: “Rinnovo? Ho sempre dato la mia vita per questo club”

È stato a lungo accostato alla Juventus, ma Ronald Araujo, difensore del Barcellona, ha prolungato il suo contratto con il club blaugrana. Dopo la sfida di Champions contro l’Atalanta è tornato sulla situazione di calciomercato: “Tutti sanno cosa ho fatto per essere qui, ho sempre dato la mia vita per questo club e questo è stato ripagato con il rinnovo. Ci sarà Ronald ancora per un po’ al Barcellona. Le voci? Non ci ho fatto caso, tante volte non erano vere ma quello che è chiaro è che ho sempre dato la vita per questo club, in ogni modo, da quando sono arrivato nel 2018. Ho giocato infortunato, subito dopo un intervento…”.