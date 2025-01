ESCLUSIVA SI Lautaro stellare, l’ex tecnico: “E’ tornato? Non se n’era mai andato. L’Inter è da Champions”

Tripletta per Lautaro Martinez contro il Monaco: agganciato anche Sandro Mazzola fra i marcatori di tutti i tempi dell’Inter fra Champions League e la vecchia Coppa dei Campioni, nessuno ora ha più gol di lui nella storia nerazzurra nella massima competizione europea per club.

In esclusiva per SPORTITALIA è intervenuto per parlare di lui Hugo Reñones, che allenò l’attaccante ai tempi in cui giocava nel torneo Under 17 a Bahia Blanca, la Liga del Sur: “Lui è sempre stato un crack, ricordo bene quanto ha dovuto sacrificarsi per migliorare anno dopo anno ed arrivare ai livelli cui è arrivato oggi, conquistando tutto”.

E’ riuscito a ritrovarsi.

“Per me non è corretto dire che sia tornato Lautaro Martinez, perché per me non se ne era mai andato. E’ un campione e lo è sempre stato”.

Ha superato anche le critiche che ha ricevuto. Troppe?

“E’ brutto che lo abbiano criticato così a lungo, perché poi il suo valore come giocatore si vede in tanti modi, non solamente con i gol che ha sempre fatto. Per come aiuta la squadra per esempio”.

Con un Lautaro così l’Inter può puntare a vincere la Champions per davvero?

“L’Inter è molto forte e con un Lautaro così in forma senz’altro è più facile puntare a vincere in Italia ed in Europa. Poi intorno al Toro ci sono tanti altri ottimi compagni”.

L’Inter è il suo habitat ideale?

“Sì, anche per le critiche di cui parlavamo prima. Noto per esempio che all’Inter i tifosi lo hanno sempre protetto e questa è una cosa molto positiva, perché per esempio fra i tifosi argentini le critiche non mancano, anche se sono sempre una minoranza”.