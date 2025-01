Europa League, Ferencváros o Porto per la Roma. E agli ottavi potrebbe esserci il derby contro la Lazio

Con le partite appena concluse si chiude la fase campionato dell’Europa League. Grazie ai 12 punti raccolti in queste 8 partite la Roma si è piazzata al 15° posto in classifica, accedendo ai playoff di qualificazione per gli ottavi.

I giallorossi domani alle ore 13 scopriranno chi sarà il loro avversario tra il Ferencváros e il Porto, arrivate rispettivamente al 17° e al 18° posto. Essendo testa di serie la Roma giocherà l’andata del 13 febbraio in trasferta, mentre il ritorno all’Olimpico sarà il 20 febbraio. In caso di qualificazione c’è la possibilità di affrontare la Lazio agli ottavi.