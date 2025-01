Inter, De Pieri: “Soddisfazione immensa, felice di continuare con questo club”

Giacomo De Pieri, attaccante classe 2006 che ieri ha esordito a San Siro nella sfida tra Inter e Monaco, è stato intercettato dai microfoni dopo il rinnovo del suo contratto fino al 2026. Queste le sue parole: “Una soddisfazione immensa, sono contentissimo di continuare con questa società. I miei genitori? Sono i primi a sostenermi ogni giorno, anche per loro è una bella soddisfazione. Adesso voglio proseguire su questa strada. Lautaro ieri durante il cambio mi ha detto di giocare come so fare, mi ha rassicurato molto. Il messaggio più bello ricevuto dopo ieri? Quello dei miei genitori”.