La Roma vince 2-0 contro l’Eintracht Francoforte: giallorossi ai playoff

Era una gara da non sbagliare e così è stato: la Roma supera 2-0 l’Eintracht Francoforte all’Olimpico e accede ai playoff di Europa League.

ROMA 3-4-2-1: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini, Dovbyk. All. Ranieri.

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Koch, Theate; Kristensen, Shkiri, Larsson, Knauff; Bahoya, Chaibi; Ekitike. All. Toppmöller.

La cronaca

La prima occasione, al 13′, è per la Roma: Dovbyk prova a girare con il sinistro ma la palla termina alta. Al 23′ Eintracht vicino al vantaggio, Larsson colpisce di testa ma trova un super Svilar. Al 35′ Mancini a un passo dal gol, il difensore colpisce di testa con la palla che termina sul palo.

La gara si sblocca agli sgoccioli del primo tempo: Mancini crossa dalla trequarti e trova Angelino, che calcia al volo e batte Tuta per l’1-0 giallorosso. Al 69′ arriva il raddoppio della Roma: Soulé serve Shomurodov, l’uzbeko perde il tempo per calciatore ma resta sul pallone e riesce ad anticipare Trapp per il raddoppio. Gli ospiti provano il forcing finale ma la Roma conserva il doppio vantaggio, vince 2-0 e si qualifica per i playoff di Europa League.