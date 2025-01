Roma, Ranieri: “Quando ci sono grandi partite si vedono i grandi calciatori”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro l’Eintracht Francoforte, decisiva per la qualificazione dei giallorossi ai playoff di Europa League.

Le parole di Ranieri

Claudio Ranieri ha parlato così a Sky Sport: “Quando ci sono queste grandi partite i grandi giocatori si vedono. Quando hai giocatori che hanno fatto partite mondiali, sono loro che prendono per mano la squadra. Dietro siamo stati molto attenti, avevamo paura delle loro ripartenze. siamo stati bravi, i ragazzi sono stati bravi, hanno fatto girare palla come avevo chiesto. Grande vittoria”.

Non era semplice mettere tutti al posto giusto.

“Angelino e Hummels sono abituati a giocare in quelle zone, Hummels l’ho sempre stimato. Gli ho detto che deve restare qui il prossimo anno, anche se giocherà poco, perché è un esempio ed è importante. Per come si allena è troppo importante. Oggi ho detto ai ragazzi che il corpo è la loro azienda e che devono guardare Hummels perché continua a guadagnare”.

Le ultime prestazioni di Shomurodov possono cambiare il suo futuro?

“Resta con noi. Tutti gli voglio bene, il pubblico lo ama perché è un ragazzo che dà sempre tutto. L’ho avuto a Cagliari, è un ragazzo importante,. Mi incavolo con lui quindi gli ho detto che se va via non so con chi incavolarmi”.

I cambi sono stati determinanti.

“Soulé è un ragazzo valido, con la palla tra i piedi deve creare qualcosa di importante, ha le qualità per farlo. Capisco che quando passi dal Frosinone a Roma sia difficile, lui piano piano sta entrando in questa mentalità e so che sarà importante”.

Vi sentite tra le favorite?

“Procediamo passo passo, senza promettere nulla. Daremo sempre il massimo. Siamo in crescita e dobbiamo continuare così. Sono contento perché tutti quelli che entrano danno il massimo”.