Schumacher, l’ultimo omaggio: Maranello è pronto ad accoglierlo

Michael Schumacher continua a scaldare i cuori dei tifosi della Ferrari: ecco perché è tornato alla mente proprio lui.

Non passa un giorno in cui, in casa Ferrari, non si pensi a Michael Schumacher fermato da quel maledetto incidente sugli sci che ha ‘rinchiuso’ il campione di Formula 1 in un silenzio assordante. I tifosi del Cavallino Rampante sperano sempre in buone notizie da parte della famiglia del pilota, ma nel frattempo è tornato alla mente per un altro motivo.

La Ferrari sta continuando a lavorare in vista del Mondiale del 2025 che inizierà a marzo in Australia. Quest’anno con Charles Leclerc ci sarà Lewis Hamilton e l’approdo del britannico ha destato l’attenzione di tutti, anche di coloro che di fatto seguono poco o (paradossalmente) nulla la Formula 1.

A Maranello c’è perciò stato grande fermento all’inizio di questo nuovo anno e le aspettative sono sempre più alte. La prima foto di Hamilton ha contribuito molto in questo senso al forte entusiasmo per il suo arrivo. E ovviamente la scelta non è stata causale: il pilota è stato immortalato davanti alla residenza di Enzo Ferrari, in piazza Michael Schumacher, con la F40 sullo sfondo e con 7 finestre aperte (tante quanti i mondiali vinti) e con una porta chiusa (simbolo di quell’ottavo trofeo a cui la Ferrari punta). Ma non è finita qui.

Hamilton nel ‘segno’ di Schumacher

La speranza dei tifosi della Ferrari è che, con la coppia formata da Hamilton e Leclerc, si possa compiere il salto di qualità decisivo. Ma c’è anche chi spera in un altro fattore. Secondo alcuni, infatti, nel segno di Schumacher anche Hamilton dovrebbe evitare di imparare l’italiano per pensare solo alla pista e alle gare che attendono lui, il suo compagno di team e tutta la scuderia di Maranello.

Un qualcosa che può sembrare poco importante ma che per molti sembrerebbe essere un fattore di cui tener conto. Quando Hamilton si è presentato in casa Ferrari si è rivolto ai tifosi presenti con le classiche parole di un italiano di ‘base’: “buongiorno”, “buona giornata”, “buon weekend” ma non di più anche perché è appunto approdato da pochissimo.

Leclerc ormai parla italiano in maniera decisamente spedita e sta di sicuro aiutando il suo nuovo compagno di ‘squadra’ nell’ambientamento. Però le speranze di una fetta di tifosi sono chiare: la concentrazione dev’essere indirizzata tutta alle gare.