Serie A, alle porte un weekend succoso tra derby e big match: il programma

La Serie A torna in campo domani sera per la giornata numero 23. Si parte con Parma-Lecce, l’appuntamento di inizio febbraio è davvero succoso con il derby di Milano in programma domenica sera alle 18, a cui farà seguito la sfida tra Roma e Napoli.

IL PROGRAMMA COMPLETO

31/01/2025 Venerdì 20.45 Parma-Lecce

01/02/2025 Sabato 15.00 Monza-Hellas Verona

01/02/2025 Sabato 15.00 Udinese-Venezia

01/02/2025 Sabato 18.00 Atalanta-Torino

01/02/2025 Sabato 20.45 Bologna-Como

02/02/2025 Domenica 12.30 Juventus-Empoli

02/02/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Genoa

02/02/2025 Domenica 18.00 Milan-Inter

02/02/2025 Domenica 20.45 Roma-Napoli

03/02/2025 Lunedì 20.45 Cagliari-Lazio