Sinner tradito, l’ultima rivelazione: sentenza inappellabile

Jannik Sinner continua a catturare l’attenzione: parlano tutti di lui, ecco cosa sta succedendo adesso.

Jannik Sinner ha vinto un altro Slam, il terzo della sua carriera fin qui, e ha fatto il bis in Australia: a Melbourne si è confermato campione contro Zverev dopo l’impresa compiuta a gennaio del 2024 contro Medvedev. Il tennista n.1 del mondo continua così a capitalizzare l’attenzione su di sé.

Jannik Sinner, dopo aver vinto in Australia, si è voluto ritagliare un momento per tornare in famiglia e per poter riposare dopo le fatiche del Grande Slam. Ha per questo motivo deciso di rinunciare anche alla visita al Quirinale dopo l’invito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Decisione questa che ha comportato non poche polemiche.

Ma non è l’unico motivo per cui i riflettori si sono ancora una volta accesi sulla figura dell’altoatesino: le parole sono arrivate in maniera del tutto inaspettata. Ecco cos’è stato riferito e, soprattutto, da chi.

Sinner e le parole di Panatta e Bertolucci che non ti aspetti: l’hanno detto dopo l’Australia Open

Nel podcast ‘La telefonata’, in compagnia di Paolo Bertolucci, Adriano Panatta ha dichiarato in riferimento a Sinner: “Tutti questi giocatori devono tornare a scuola e non riescono assolutamente a metterlo in difficoltà. Lui è cresciuto, colpisce la palla meglio di loro, si muove meglio di loro nei meccanismi del suo gioco, scivola meglio di loro”.

“La volée – ha continuato – è migliorata, così come il servizio e anche la palla corta. Mentre gli altri sono rimasti uguali. Lui oggi potrebbe perdere forse con Alcaraz se gioca da fenomeno. Poi, e questo lo dico per il grande rispetto che ho nei confronti di Djokovic, l’unico che potrebbe metterlo in difficoltà in un due su tre, è Nole”.

E poi la ‘rivelazione’: “Il segreto del campione italiano? Il team formato da due tecnici tennistici molto bravi, un bravissimo fisioterapista così come anche il preparatore. Ecco, tutti e quattro, ogni giorno, pensano dove può migliorare Sinner nel tennis, nella preparazione atletica e mentalmente. Ed è esattamente quello che hanno fatto, ma bisogna anche trovare uno come Sinner che consenta loro di farlo, perché se trovi una capa fresca, che non ha la stessa dedizione che ha lui, non bastano gli allenamenti”.