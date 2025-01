Sinner, notizia appena arrivata: ora è ufficiale

Per Jannik Sinner arriva una novità dell’ultim’ora che può cambiare tutto: l’annuncio è ufficiale, cosa è successo

Per Sinner è il momento del riposo assoluto. Questo hanno consigliato i medici dopo la vittoria contro Zverev nella finale degli Australian Open. Staccare la spina, rinunciare a tutti gli appuntamenti ufficiali in programma e concentrarsi sul recuperare le energie.

Per questo il numero 1 al mondo non ci sarà al Quirinale quest’oggi, mentre è ancora tutta da confermare la sua partecipazione all’ATP 500 di Rotterdam dove dovrebbe difendere il titolo vinto lo scorso anno. L’assenza all’incontro con il presidente Mattarella e i vincitori della Coppa Davis ha inevitabilmente acceso le polemiche, ma c’è anche un altro argomento molto dibattuto: la sua relazione con Anna Kalinskaya.

Non basta lo stretto riserbo dietro cui si è trincerata la coppia o ex coppia: il gossip non si ferma e si va a caccia di qualsiasi indizio per arrivare a capire se la relazione tra Sinner e la russa va ancora avanti o c’è stata effettivamente la rottura tra i due. Di crisi si parla da novembre, da quanto la Kalinskaya se n’è andata in vacanza tra Mosca e Miami mentre il fidanzato (o presunto tale) era impegnato tra Atp Finals e Coppa Davis. La Kalinskaya non era presente neanche alla finale degli Australian Open, ma ora ha rotto il silenzio e dedicato una frase proprio a Sinner.

Sinner, Kalinskaya rompe il silenzio: “Non cambia nulla”

La tennista russa è impegnata attualmente a Singapore, dopo essere stata costretta a dare forfait a Melbourne per un virus che l’ha colpita prima del debutto.

Proprio da Singapore la Kalinskaya ha rotto per la prima volta il silenzio, rispondendo ad una domanda su Sinner. Alla russa hanno chiesto se la vittoria a Melbourne dell’italiano potesse cambiare qualcosa per lei: “Per niente – la sua risposta – . Non credo che ci sia pressione, non cambia nulla“.

Una frase che non chiarisce il rapporto attualmente esistente tra i due, ma che alimenta ulteriormente il gossip. Le letture sulla dichiarazione pubblica della Kalinskaya si moltiplicano, senza che però i due protagonisti del gossip intervengano per chiarire la questione. Sinner e la tennista russa hanno scelto di vivere la loro vita privata nel massimo riserbo e tengono fede alla loro decisione.

Una piccola eccezione c’è stata a Singapore, ma senza entrare nel dettaglio e senza dire di più di quel che ci si aspettava: una risposta a tema tennis, il resto può restare fuori dal campo di gioco.