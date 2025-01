Ha tradito Sinner, nuovo scandalo Kalinskaya

Anna Kalinskaya ha tradito Jannik Sinner? Scoppia la bufera, un nuovo scandalo coinvolge la tennista russa: sui social non si parla d’altro!

Un nuovo scandalo è pronto a stravolgere la (possibile) relazione tra Jannik Sinner e la sua (presunta) ragazza Anna Kalinskaya. Come stanno realmente le cose tra loro è ai più sconosciuto. Non ci sono più tracce dei due insieme da qualche mese e si può andare solo su supposizioni. Non ne vogliono parlare ed è probabile che abbiano deciso di vivere la loro storia nella maniera più intima e riservata possibile per non dar modo alle notizie di gossip di girare. Intanto però arrivano novità che possono far discutere a lungo.

Il reale feeling che c’è tra i due, ad oggi, è ignoto. Ma i due secondo alcune voci stanno ancora insieme. Ed è per questo che la notizia ha ancora maggior risalto. Se c’è una cosa, intanto, sulla quale la tennista russa e il leader al mondo azzurro sono accomunati è la bufera mediatica che ha riguardato i loro personaggi da un punto di vista politico.

Kalinskaya tradisce Sinner! Scoppia la bufera sui social, i dettagli

La ragazza, infatti, è finita nel mirino degli haters per alcuni like di troppo a Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti. Da cittadina russa, ai suoi connazionali non è per nulla piaciuta questa mossa. Così come il classe 2001 sta facendo discutere perché ha declinato tutti gli inviti ricevuti dalla “Patria”. Come quello di presenziare a Sanremo o, soprattutto, al Quirinale per un riconoscimento istituzionale voluto da Mattarella.

Il “no grazie” di Sinner ha scatenato una coda polemica ma nelle sue intenzioni c’è solo la volontà di volersi riposare e staccare la spina, in vista dei prossimi impegni. Per dire, ha anche rinunciato al torneo di Rotterdam. Nessuna coda polemica o sgarbo dietro questi rifiuti. I motivi per accomunare i due (presunti) fidanzati, però finiscono qui.

Tornando, infatti, alla storia del “tradimento” della Kalinskaya viene fuori una dichiarazione che sta facendo discutere tantissimo sui social dove è esplosa la bufera. La classe ’98, infatti, è stata interrogata sul suo tennista ideale durante un’intervista concessa a Singapore dove in questi giorni è impegnata. “Dovrebbe essere forte come Serena Williams, intelligente come Novak Djokovic e avere qualcosa anche di Roger Federer, magari la freddezza“, risponde la russa.

Di Sinner nessuna traccia: secondo molti è stata una mancanza di rispetto nei confronti di quello che ad oggi dovrebbe essere ancora il suo ragazzo. E giù con le polemiche.