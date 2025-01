Marc Marquez, fuori dalla MotoGP: tutta colpa di Rossi

Marc Marquez e Valentino Rossi: le parole tornano ad accendere la rivalità tra due piloti che nella storia recente della Moto GP hanno infiammato gli appassionati.

Manca sempre meno al ritorno in pista per la Moto GP, ma è enorme l’attesa tra gli appassionati per la prossima stagione che è ormai alle porte. C’è curiosità per vedere tutta la voglia di rivincita da parte di Francesco Bagnaia, che si è visto sfumare il titolo mondiale nella scorsa stagione nell’ultimo Gran Premio di Barcellona. Da quest’anno, però, tutto sarà resettato, considerando che al suo fianco ci sarà un pilota di livello e di esperienza come Marc Marquez.

Il curriculum del pilota spagnolo parla da solo e sarà, senz’altro, un ulteriore stimolo per Pecco, chiamato a una prova di forza importante anche da un punto di vista mentale per mettere nel mirino il ritorno sul tetto del Mondo. L’arrivo di Marquez nel team ufficiale Ducati desta molte curiosità, visto che c’è in ballo uno dei piloti più vincenti del Motomondiale, tanto da guadagnarsi negli anni diversi confronti con dei veri mostri sacri. Tra di essi, c’è chi ha avuto modo di affrontare lo stesso Marquez in pista, ossia Valentino Rossi: il Dottore è stato protagonista di molte battaglie con il pilota di Cervera, che spesso sono anche degenerate in veri e propri scontri a distanza.

Moto GP, l’analisi di Pirro su Marquez e Rossi

Marc Marquez e Valentino Rossi hanno sicuramente caratterizzato gli ultimi anni di carriera del pilota italiano: una rivalità che spesso ha portato a dibattiti molto forti, segnando così un confronto difatti generazionale nella storia recente della Moto GP.

A parlarne è stato Michele Pirro, ex Ducati, nel corso del suo intervento rilasciato al portale iberico Motosan:

“In Italia e nel motociclismo in generale è stato fondamentale. Penso che se non ci fosse stato Valentino, Lorenzo, Márquez e tanti altri piloti non sarebbero così famosi come lo sono adesso. Valentino, negli anni 2000, era simpatico, era carismatico. Questo è ciò che ha spinto le persone in Italia e credo anche nel mondo, ad avvicinarsi alla MotoGP”.

Un attestato di stima importante da parte di Pirro nei confronti del Dottore, che ancora oggi resta un’icona davvero indelebile di tutto il Motomondiale. Compreso, magari, anche per lo stesso Marquez, pilota che talvolta è riuscito a tenere testa a un vero e proprio fuoriclasse senza tempo delle due ruote.