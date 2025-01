Santos, ufficiale il ritorno di Neymar Jr.

Con un comunicato ufficiale sul proprio profilo Instagram, il Santos ha annunciato il ritorno di Neymar Jr. Ecco il testo del comunicato: “È andato e tornato. Ha mantenuto la sua promessa. Neymar Jr. è tornato ai Peixão! Idolo di una generazione è responsabile di portare avanti l’eredità di Re Pelé, la stella torna a casa per tirare fuori dall’armadio la sacra maglia numero 10 e incantare ancora una volta il pianeta. Sono state cinque stagioni magiche con il Manto Sagrado, con gol da antologia, dribbling indimenticabili e, naturalmente, tanti titoli. Neymar Jr ha giocato 230 partite e segnato 138 gol, diventando il capocannoniere dell’era “post-Pelé”. In tutto ha vinto la Copa do Brasil (2010), la Conmebol Libertadores (2011), la Recopa Sul-Americana (2012) e tre edizioni del Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012). BENTORNATO, ETERNO RAGAZZO DEL VILA BELMIRO! ⚡”