Schumacher, sentenza netta: nessuna speranza

La famiglia Schumacher è da anni punto di riferimento per la Formula 1 eppure le cose avrebbero potuto prendere un’altra piega

Undici anni di silenzio, undici anni senza sapere realmente come sta Michael Schumacher. Un tempo lunghissimo che non ha cancellato però l’affetto dei tifosi per il campionissimi tedesco. Da quel maledetto 29 dicembre 2013, la vita dell’ex pilota Ferrari è cambiata in maniera profonda, le sue condizioni di salute sono protette dal più stretto riserbo con la famiglia che fa di tutto affinché le speculazioni su Schumi siano bloccate.

Eppure questo non basta a cancellare l’interesse che il fuoriclasse delle quattro ruote continua a suscitare. D’altronde non stiamo parlando certo di uno sportivo qualunque, ma di una vera e propria leggenda del motorsport: i sette titoli mondiali vinti, come Hamilton, sono la testimonianza di quanto fatto in Formula 1 da Schumacher.

Un punto di riferimento per il circus, un esempio da seguire per i giovani, ma anche per la stessa famiglia. Così, oltre a Michael, hanno avuto esperienze in F1 anche il fratello Ralf e il figlio Mick. Proprio Ralf Schumacher ha svelato un toccante retroscena che avrebbe potuto cambiare per sempre la sua carriera.

Schumacher, Ralf e i consigli di papà Rolf: “Non ce la faranno mai”

In un’intervista al The Times, Ralf Schumacher ha raccontato la posizione del papà riguardo alla volontà di seguire le orme del fratello e provare a diventare un pilota professionista.

Una posizione di scetticismo, come se Ralf non avesse speranze di emulare quanto fatto da Michael: “Non erano dei appassionati di motorsport, mio padre preferiva la pesca – il racconto di Ralf Schumacher sui genitori – . Anche quando Michael aveva tanto successo, mio padre mi diceva sempre di fare qualcosa di diverso“.

Il fratello minore di Michael continua: “Avrebbe preferito che facessi il cuoco o un lavoro vero: dicevano che non si facevano soldi con le corse automobilistiche“. Una posizione che non è cambiata neanche quando Schumi ha iniziato a vincere in F1: “Mi diceva sempre di lasciar perdere, che Michael era stato fortunato. Diceva sempre – racconta Ralf -: ‘Avere un figlio in F1 è fantastico, due no ce la faranno mai. Fai qualcos’altro’”

L’attuale opinionista non è stato a sentire però il consiglio del genitore ed ha avuto una discreta carriera in F1 vincendo anche sei GP: in due occasioni i fratelli Schumacher fecero ‘doppietta’ arrivando primo e secondo, alternandosi sul gradino più alto del podio. Un record in F1 che non ci sarebbe stato se i consigli di papà Rolf fossero stati presi alla lettera.