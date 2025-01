Stravolto il ranking, Berrettini vede la top ten

Spunta l’algoritmo che stima le qualità del tennista sulla base dell’avversario che ha sconfitto. Il romano punta Holger Rune

Berrettini vede la top ten del ranking ed è grande protagonista della cerimonia di celebrazione del 2024 del tennis avvenuta mercoledì al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Berrettini e il pensiero speciale ai genitori

Davvero toccante il messaggio di Berrettini ai genitori: “Essere qui oggi per me significa molto – ha detto faticando a trattenere le lacrime – C’ero anche lo scorso anno, ma in vesti diverse. Portare qui questa coppa (la Davis, ndr) è un’emozione enorme”.

“Grazie alla mia famiglia sono riuscito ad uscire da momenti difficili per via degli infortuni, per questo voglio dedicare a loro un pensiero speciale”.

La battuta su Sinner: “C’è un ragazzo altoatesino che…”

Ha fatto grosso rumore la decisione di Sinner di non partecipare alla cerimonia al Quirinale. Ufficialmente perché alle prese con un forte affaticamento, coi medici che gli avrebbero sconsigliato se non intimato di dare forfait.

Nel suo discorso Berrettini ha fatto una battuta simpatica sul compagno di nazionale e amico, assente (in)giustificato: “La Coppa Davis è una competizione lunga, però abbiamo la fortuna di avere una squadra molto lunga, in particolare c’è un ragazzo altoatesino che ci ha aiutato un pochino…“.

Classifica ELO: Sinner al comando, Berrettini vede la top ten

Questo ragazzo altoatesino, fresco vincitore degli Australian Open per il secondo anno consecutivo, è indiscutibilmente il Re del tennis. Italiano ma anche mondiale. È primo nella classifica ATP dal 10 giugno 2024 e in testa al ranking ELO con 2.324,8 punti.

Il ranking ELO viene definito da un algoritmo che stima le qualità del tennista sulla base dell’avversario che ha messo ko, non quindi dal piazzamento ottenuto in uno specifico torneo.

In sostanza esso tiene conto dei match giocati, così da avere un peso sul dato finanche sul valore del rivale affrontato. Ultimo dato, ma non in ordine di importanza, che inficia sulla classifica ELO, è la gravità di una sconfitta.

Sinner precede Djokovic, con Alcaraz terzo. Il finalista del major australiano, il tedesco Zverev, è solo sesto. Berrettini è invece 15esimo con 1932,3 punti, vicino alla top ten.

Da Berrettini a Sonego, la classifica ELO dopo gli Australian Open

1. Jannik Sinner (Italia) 2.324,8

2. Novak Djokovic (Serbia) 2.197,5

3. Carlos Alcaraz (Spagna) 2.151,6

4. Alexander Zverev (Germania) 2.101,7

5. Daniil Medvedev (Russia) 2.027,7

6. Taylor Fritz (USA) 2.027,3

7. Grigor Dimitrov (Bulgaria) 2.022,9

8. Jack Draper (Gran Bretagna) 2.022,9

9. Tomas Machac (Cechia) 1.973,5

10. Holger Rune (Danimarca) 1.972,6

11. Tommy Paul (USA) 1.972,4

12. Alex de Minaur (Australia) 1.953,5

13. Hubert Hurkacz (Polonia) 1.944,7

14. Gael Monfils (Francia) 1.935,5

15. Matteo Berrettini (Italia) 1.932,3

I PIAZZAMENTI DEGLI ALTRI ITALIANI