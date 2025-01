Ultim’ora Ferrari, l’annuncio ufficiale esalta i tifosi

Per i tifosi della Ferrari arriva l’annuncio tanto atteso: tutti i fan della rossa sono in estasi dopo la rivelazione che arriva direttamente da Maranello

Una Ferrari da impazzire. È quello che sognano tutti i tifosi della Rossa che aspettano con ansia il via alla stagione 2025 per capire se davvero Hamilton e Leclerc potranno lottare per il titolo.

L’ambizione è elevata a Maranello, accresciuta ulteriormente dall’approdo del sette volte campione del mondo. L’ex Mercedes ha avuto il pregio di accendere ulteriormente l’entusiasmo dalle parti del Cavallino Rampante ed ora chi ha la Ferrari nel cuore non vede l’ora di scoprire la nuova vettura.

Accadrà il prossimo 18 febbraio con la presentazione ufficiale di tutte le 10 livree delle vetture di Formula 1, mentre il giorno successivo è prevista la presentazione Ferrari. Sarà un giorno molto atteso, anche se mai come il 16 marzo: il GP d’Australia darà le risposte che tutti attendono su qual è la competitività della rossa.

Intanto qualcosa si inizia già ad intravedere. Mentre Hamilton e Leclerc hanno potuto girare prima a Fiorano e poi a Barcellona (con l’imprevisto dell’incidente dell’inglese), la scuderia ha mostrato le nuove tute dei piloti e non solo. Nelle ultime ore è arrivato un altro annuncio molto atteso che ha fatto entusiasmare i tifosi.

Ferrari, svelato il nome della nuova monoposto

La protagonista assoluta è lei, la nuova monoposto che dovrà riportare il Cavallino Rampante sul gradino più alto del podio nel Mondiale. Finora era conosciuta con il nome 677, il numero relativo al progetto della Ferrari, ma ora la scuderia ha svelato il vero nome.

SF25, questo il nome scelto dalla scuderia di Maranello per la monoposto del 2025. Una scelta fatta nel segno della continuità che è stata particolarmente apprezzata dai tifosi. Sui social, infatti, l’annuncio della Ferrari è stato commentato con grandi complimenti da chi ama la rossa. Una scelta dunque applaudita dai tifosi che non vedono l’ora di poter applaudire la nuova monoposto anche in pista.

È lì che la SF25 si gioca tutte le possibilità di entrare nella storia di una scuderia che è l’emblema della Formula 1. Se riuscirà a riportare la Ferrari al titolo, il suo nome resterà scritto per sempre nel cuore dei tifosi e nei libri di storia dedicati al Cavallino Rampante. Altrimenti, il suo sarà stato soltanto un fugace innamoramento, un viaggio durato un anno carico di aspettative. Quello che a Maranello nessuno si augura possa accadere.