Como, presentato in Comune il progetto per il restyling dello stadio

Como, il giorno atteso è finalmente arrivato: nella mattinata di oggi si è svolta a Palazzo Cernezzi, in presenza della dirigenza del Como con Mirwan Suwarso e del sindaco Alessandro Rapinese, la conferenza stampa di presentazione del progetto di riqualificazione dello stadio Giuseppe Sinigaglia. Il Como ha presentato la manifestazione d’interesse in mattinata, che si andrà a convertire poi nel cosiddetto DOCFAP (documento fattibilità alternative progettuali), con la conclusione dell’iter realizzativo programmata per maggio 2026. Da lì, poi, si penserà alla partenza del cantiere, prevista entro il 2027. La proiezione del completamente dei lavori è per Agosto/Settembre 2028.

