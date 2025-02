PokerStars Open di Campione d’Italia: tutto pronto, anche Luca Pagano!

A Campione d’Italia sono iniziati i preparativi per l’esordio del PokerStars Open, il nuovo circuito affiliato all’European Poker Tour che sostituisce i precedenti Estrellas, Eureka, UKIPT e France Poker Series.

L’annuncio della nascita del PokerStars Open era arrivato circa un mese fa, con le date delle cinque tappe in programma per il 2025. Adesso conosciamo anche il programma completo dell’appuntamento di apertura.

Al Casinò di Campione d’Italia si gioca dal 10 al 16 marzo 2025, con un programma che conta in tutto 20 tornei. Il più importante è senza ombra di dubbio il Main Event da €1.100 di buy-in, della durata di 5 giorni (12-16 marzo) e con un montepremi garantito di €1.000.000.

Gli altri piatti forti sono il 2.200 euro High Roller (11-12/03), il 550 euro Second Chance (14-15/03), il Super High Roller da €5.000 di iscrizione (15/03) e la Mystery Bounty Cup (15-16/03), che ha un’entry da 400 euro.

Tra le 20 competizioni in programma ci sono anche numerosi qualifiers per i tornei più importanti. Il Main Event ne ha tre, distribuiti su altrettante giornate in coincidenza con i flight di qualificazione (Day1A, B e C/D). Eventi di qualificazione anche per l’HR, il Second Chance, la Mystery Bounty Cup e per il SHR. Nel palinsesto troviamo anche un torneo di Pot Limit Omaha 6-max (€220, 12/03) e uno riservato alle giocatrici, il Women’s Event (€220, 12/03).

Tutto il programma è disponibile sulle pagine del tour e su Thehendonmob.com.

Immagine credits RIHL

Quasi in contemporanea con la pubblicazione degli eventi, è arrivata la notizia sul nome del nuovo responsabile dell’area poker in quel di Campione d’Italia.

Sarà Luca Pagano a dirigere le operazioni nella nuova pokeroom. L’ex pionere e ambassador del poker in Italia agirà in rappresentanza di Flutter, l’azienda proprietaria dei marchi PokerStars ed EPT che ha siglato l’accordo con il Casinò Municipale. A Luca Pagano spetterà l’onere gestionale e di programmazione delle attività di gioco legate al poker.

Sembra, infatti, che siano già previsti alcuni tornei prima del PokerStars Open. Al momento però non ci sono conferme, è quindi necessario aspettare l’annuncio ufficiale che riporteremo su PokerStarsnews.it. Ma intanto, a proposito di “press release”, ecco le dichiarazioni a caldo di Luca Pagano e di Flutter.

“Sono entusiasta di tornare a far parte di PokerStars per questo nuovo ed emozionante capitolo a Campione”, ha dichiarato Pagano. “Lavoreremo a stretto contatto con PokerStars e con il Casino di Campione per offrire ai giocatori un’eccezionale esperienza di poker live. Grazie a questa iconica location e ai celebri eventi live di PokerStars, i giocatori europei avranno una nuova ed entusiasmante destinazione per divertirsi con questo gioco.”

Cedric Billot, Associate Director di PokerStars Live Events, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di avere Luca Pagano con noi su PokerStars. La sua esperienza e la sua passione per il poker saranno fondamentali per offrire ai giocatori un’esperienza unica e assicurare il successo di questa nuova iniziativa.”

