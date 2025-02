Squalifica Sinner, tutto stravolto: arriva la conferma definitiva

Notizia ufficiale clamorosa sul tennista numero uno al mondo. A sorpresa è stato raggiunto un accordo

Sinner e il rischio squalifica vanno ormai a braccetto. E sarebbero dovuto andarci almeno fino alla famosa udienza del TAS di Losanna, in programma il 16-17 aprile, quando sarebbe dovuta arrivare una risposta al ricorso presentato dalla Wada.

Squalifica Sinner, il portavoce della Wada: “Tra uno e due anni”

L’Agenzia Mondiale antidoping voleva che Sinner, assolto dal Tribunale indipendente sul ‘caso’ Clostebol, venisse squalificato: “Riteniamo che la conclusione di nessuna colpa o negligenza non fosse corretta secondo le norme correnti – aveva detto a ‘La Stampa’ il portavoce della Wada, James Fitzgerald – Ciò chiede un periodo di sospensione compreso tra uno e due anni. Non chiediamo la cancellazione di alcun risultato, salvo quelli già imposti in primo grado”.

Sulla vicenda Sinner si era espresso anche Dario Puppo a ‘Tennis Mania’, programma di ‘OA Sport Tv’. Per il collega, “nel momento in cui si stabilisce universalmente che quel quantitativo riscontrato nella positività di Sinner è assolutamente ininfluente sul tentativo di migliorare le prestazioni, tanto da considerare che nel 2027 certi quantitativi non vengano più considerati, cosa interessa a me che lui deve essere responsabile che il suo medico abbia usato quel medicinale?”.

Sinner non sembrava volesse patteggiare come la Swiatek, poiché – a giudizio di Puppo – “sa che non ha commesso niente di grave…”. D’altronde “solo uno tre volte Armstrong potrebbe gestire una situazione in cui è colpevole andando avanti a giocare.

Accordo tra Sinner e la Wada: squalifica di 3 mesi

Invece il patteggiamento è arrivato: Sinner e la Wada hanno trovato un accordo. In sostanza il numero uno al mondo ha accettato una squalifica di 3 mesi, con la sospensione che partirà dallo scorso 9 febbraio e si concluderà il 4 maggio. L’altoatesino salterà quindi gli Internazionali di Roma e quelli di Parigi, mentre potrà esserci a Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid.

Il comunicato della Wada

“L’Agenzia Mondiale Antidoping (Wada) conferma di aver raggiunto un accordo per la risoluzione del caso riguardante il tennista italiano Jannik Sinner, con l’atleta che ha accettato un periodo di ineleggibilità di tre mesi per una violazione delle norme antidoping, dopo essere risultato positivo al clostebol, una sostanza proibita, nel marzo 2024. Nel mese di settembre, Wada aveva presentato un ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (Cas) nel caso del sig. Sinner, che era stato giudicato da un Tribunale Indipendente come non responsabile né negligente.

Nonostante questo ricorso, le circostanze specifiche del caso hanno portato Wada a considerare un accordo per garantire un esito equo e appropriato, conformemente all’Articolo 10.8.2 del Codice Mondiale Antidoping. Wada accetta la spiegazione fornita dall’atleta riguardo alla causa della violazione, come indicato nella decisione di primo grado.

Wada riconosce che il sig. Sinner non aveva intenzione di barare e che la sua esposizione al clostebol non ha fornito alcun beneficio in termini di prestazioni, avvenendo a sua insaputa a causa della negligenza di alcuni membri del suo entourage. Tuttavia, secondo il Codice e in base ai precedenti del Cas, un’atleta è ritenuto responsabile della negligenza del proprio entourage. Considerando l’unicità dei fatti di questo caso, è stata ritenuta appropriata una sospensione di tre mesi.

(…) Secondo i termini dell’accordo, il sig. Sinner sconterà il suo periodo di ineleggibilità dal 9 febbraio 2025 fino alle 23:59 del 4 maggio 2025 (inclusi quattro giorni già scontati dall’atleta durante la sospensione provvisoria). In base all’Articolo 10.14.2 del Codice, il sig. Sinner potrà riprendere ufficialmente l’attività di allenamento dal 13 aprile 2025. Alla luce dell’accordo, Wada ha formalmente ritirato il proprio ricorso al Cas”, conclude il comunicato della Wada sull’accordo con Sinner.