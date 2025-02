Commozione Sinner, l’addio fa male: “Ci mancherai”

Per Jannik Sinner è il momento della commozione dopo la notizia dell’addio che non lascia indifferente: ne sentirà la mancanza

Capitolo chiuso e verrebbe quasi da dire finalmente se non fosse per i tre mesi di sospensione. Jannik Sinner ha patteggiato con la Wada, mettendo fine al caso doping che si portava dietro da quasi un anno.

Ora il numero 1 al mondo (salvo cose clamorose dovrebbe rientrare ancora in testa al ranking) dovrà restare fermo fino al 4 maggio e tornerà in tempo per gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros. Proprio in Francia ha raggiunto forse l’apice della sua carriera Diego Schwartzman, tennista argentino, che qualche giorno fa ha annunciato il suo addio all’attività agonistica.

Un addio che ha colpito il mondo del tennis con tantissimi campioni che hanno dato il giusto tributo al sudamericano che ha scelto di smettere a 33 anni. Tra i tanti messaggi di affetto arrivati a Schwartzman non poteva mancare quello di Jannik Sinner che ha scelto i social, lui che da sempre li utilizza con il contagocce, per salutare il collega: “Che carriera. Che persona. Ti auguro tutto il meglio per questo nuovo capitolo” la frase postata dall’altoatesino. Che poi ha anche aggiunto un “ci mancherai” molto emozionante.

Sinner saluta Schwartzman: insieme nel doppio

D’altronde il rapporto dei due è sempre stato forte, tanto che hanno condiviso anche un’esperienza insieme. Proprio Sinner lo ha voluto ricordare nel salutare l’argentino, condividendo le immagini di un doppio che giocarono insieme nel 2023.

Il 23enne italiano, infatti, disputò il torneo di doppio a Montecarlo nel 2023 proprio in coppia con Schwartzman. I due arrivarono agli ottavi di finale, non prima di aver battuto la coppia Zeballos-Granollers, una delle più forti del circuito, numero 1 al mondo lo scorso anno. Un ricordo che Sinner ha voluto condividere con i suoi fan.

L’argentino saluta dunque il mondo del tennis e lo fa con quattro titoli ATP vinti in bacheca e la semifinale al Roland Garros come miglior risultato in uno Slam. Da ricordare anche la semifinale a Roma nel 2019. Il 33enne è arrivato anche all’ottavo posto come miglior best ranking in carriera (2020) in singolare, mentre in doppio ha raggiunto la 39esima piazza. Ora per lui è il momento di iniziare un nuovo capitolo della sua vita, non prima di aver salutato il mondo del tennis in maniera commovente. Anche Sinner gli ha voluto tributare il giusto omaggio con un “ci mancherai” che dice tutto.