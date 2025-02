Ferrari, l’annuncio spaventa: succederà solo ad agosto

“Avrà delle lotte intestine”: parole forti alla vigilia della presentazione a Fiorano della nuova Rossa, la prima che guiderà Lewis Hamilton

Ci siamo, finalmente. Domani a Fiorano verrà svelata la nuova Ferrari, la SF-25. Tra i tifosi ferraristi cresce l’attesa per la monoposto, la prima ‘Rossa’ che guiderà Lewis Hamilton.

Ferrari, Hamilton per riprendersi il Titolo Piloti che manca dal 2007

Sull’inglese vengono riposte tutte le speranze di tornare in cima al mondo. Di riacciuffare quel titolo Piloti che manca da una vita, esattamente dal 2007 quando trionfò Kimi Raikkonen.

Per quello Costruttori, l’ultimo nel 2008, servirà invece anche un grande Leclerc, per nulla intenzionato a fare da sparring partner al collega sette volte campione del mondo.

Rischio “lotte intestine”

Un Leclerc ‘affamato’ è senz’altro un bene per le ambizioni di casa Maranello, ma allo stesso tempo rischia di essere un’arma a doppio taglio. Due piloti della stessa scuderia in concorrenza tra loro, c’è chi come Martin Brundle, oggi opinionista per ‘Sky Sports’, mette in guardia Vasseur e soci:

A proposito della lotta per il Mondiale Costruttori, l’ex pilota di Formula 1 ha detto che la McLaren, vincitrice l’anno scorso con 666 punti, “parte come favorita”. Poi, come riporta ‘formulapassion.it, ha però aggiunto che assieme alla Ferrari “avrà delle lotte intestine” e “potrebbero iniziare a prendersi punti a vicenda.

“Ma con 24 gare nel campionato – ha sottolineato Brundle in conclusione – una squadra non può iniziare a pensarci prima di agosto o settembre“.

Hamilton contro Leclerc, Norris contro Piastri: la sfida interna in Ferrari e McLaren potrebbe così avvantaggiare la Red Bull, giunta terza nel Mondiale 2024. O addirittura la Mercedes, subito dopo giù dal podio nel campionato scorso.

Mondiale 2025 di Formula 1: si parte in Australia, il calendario completo

Per quanto riguarda il Titolo Piloti, il favorito non può che essere il campione degli ultimi quattro Mondiali, Max Verstappen. Sarà lui, guardando alla Ferrari e in particolare ad Hamilton, l’avversario da battere ai nastri di partenza, il 14-16 marzo in Australia.

Saranno nove mesi incredibili, senz’altro ricchi di colpi di scena. Si parte col GP d’Australia e si finisce con quello di Abu-Dhabi, ecco il calendario completo del prossimo Mondiale di Formula 1: